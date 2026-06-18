"أبل" تعتزم زيادة الأسعار بسبب نقص رقائق الذاكرة

واشنطن في 18 يونيو /وام/ تخطط شركة "أبل" لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.
وأجبرت الزيادة الكبيرة في الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وقال تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية "إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن نبذل قصارى جهدنا للتخفيف من حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".
ولم يكشف كوك،عن موعد ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات التي قد تتأثر بذلك.
-خلا-