"أبل" تعتزم زيادة الأسعار بسبب نقص رقائق الذاكرة

واشنطن في 18 يونيو /وام/ تخطط شركة "أبل" لرفع أسعار منتجاتها لتعويض تداعيات ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

وأجبرت الزيادة الكبيرة في ​الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على الدخول في منافسة شرسة على الإمدادات المتضائلة للمكونات الرئيسية، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار.

وقال ⁠تيم كوك الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات صحفية "إنه لا مفر من رفع الأسعار، نحن ⁠نبذل قصارى ​جهدنا للتخفيف من ⁠حدة الزيادات الهائلة التي يتم تحميلها علينا، وقد حاولنا حماية عملائنا من هذه الزيادات، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار".

ولم يكشف كوك،عن موعد ​ارتفاع الأسعار أو مقدار هذا الارتفاع ولا عن المنتجات ​التي قد تتأثر بذلك.

-خلا-