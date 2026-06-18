غانا تفوز على بنما بمونديال 2026

تورونتو في 18 يونيو/وام/ فاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت في تورونتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل كاليب يرينكي هدف غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب غانا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب إنجلترا المتصدر، المتساوي معه في الرصيد ذاته، وذلك عقب فوزه بنتيجة 4-2 على منتخب كرواتيا، الذي يتذيل الترتيب من دون نقاط.

وتلعب بنما مع كرواتيا في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي إنجلترا وغانا، التي عززت حظوظها في التأهل للأدوار الإقصائية للمونديال.

-خلا-