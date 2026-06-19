فوز سويسرا على البوسنة والهرسك في الجولة الثانية لكأس العالم 2026

لوس أنجلوس في 19 يونيو /وام/ فاز منتخب سويسرا على نظيره منتخب البوسنة والهرسك بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما الليلة على ملعب لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من كأس العالم 2026.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب سويسرا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة جدول الترتيب، فيما توقف رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة من تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب كندا، الذي يلتقي اليوم نظيره القطري ضمن منافسات الجولة ذاتها.

سجل أهداف المنتخب السويسري كل من يوهان مانزامبي في الدقيقتين 74 و90، وروبن فارغاس في الدقيقة 84، وجرانيت شاكا في الدقيقة 90+7 من ركلة جزاء، فيما سجل هدف البوسنة والهرسك إرمين ماهميتش في الدقيقة 90+3.