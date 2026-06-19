كندا تفوز على قطر في "مونديال 2026"

فانكوفر في 19 يونيو/ وام/ فاز منتخب كندا على نظيره القطري بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الكندي رصيده إلى أربع نقاط متصدرا المجموعة بفارق الأهداف عن المنتخب السويسري الذي فاز على منتخب البوسنة والهرسك 4-1 في الجولة نفسها.

في المقابل، تراجع المنتخب القطري إلى المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادله في الجولة الأولى مع المنتخب السويسري، متأخرا بفارق الأهداف عن منتخب البوسنة والهرسك صاحب المركز الثالث.

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