موجة حر تضرب فرنسا وتربك حركة القطارات والدراسة

باريس في 19 يونيو/ وام/ تسببت موجة حر جديدة اجتاحت معظم أنحاء فرنسا في إلغاء عشرات رحلات القطارات، وتعديل أو تعليق الدراسة في عدد من المدارس، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت السلطات وضع نحو ربع البلاد، بما في ذلك باريس، في مستوى الإنذار البرتقالي، ودعت السكان إلى توخي الحذر والإكثار من شرب المياه.

وتوقعت هيئة الأرصاد الفرنسية استمرار موجة الحر الأسبوع المقبل، على أن تبلغ ذروتها الأحد أو الإثنين، مع احتمال وصول الحرارة إلى 40 درجة حتى في العاصمة باريس.

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