باحثون: فيروس "إيبولا" قد يظل في الدماغ لعدة أشهر بعد الإصابة

لندن في 19 يونيو/ وام/ سلّطت تجارب معملية جديدة الضوء على قدرة فيروس إيبولا على البقاء في جسم الإنسان لفترات طويلة قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات بعد الإصابة الأولى، ما يرفع احتمالات حدوث انتكاسة لاحقاً.

وأظهرت الدراسات إمكانية رصد الفيروس المعدي في السائل المنوي لعدة أشهر أو حتى عام بعد التعافي، كما يمكن أن يستقر في الجهاز العصبي المركزي، خصوصا الدماغ، في بيئات تُعرف بـ"المناطق ذات الامتياز المناعي"، حيث يكون نشاط الجهاز المناعي محدوداً.

وأجرى الباحثون تجارب على خلايا عصبية مُستزرعة مخبرياً (أورغانويدات دماغية)، حيث تبين أن الفيروس تمكن من إصابة عدة أنواع من الخلايا والتكاثر لمدة تصل إلى 120 يوما، مع إمكانية الانتشار بين الخلايا بطرق مباشرة أو عبر التبرعم.

وأشارت نتائج الدراسة، المنشورة في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي"، إلى أن بعض الطفرات الجينية قد تساعد الفيروس على البقاء كامناً دون اكتشافه، داعية إلى مزيد من الأبحاث لفهم آليات بقاء الفيروس وآثاره طويلة الأمد، خاصة لدى الناجين من المرض.

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