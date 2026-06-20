تصادم بين قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

لندن في 20 يونيو/وام/ وقع حادث تصادم بين قطارين اليوم على بعد حوالي 96.5 كيلو متر إلى الشمال ​من لندن.

وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع التصادم الذي أسفر عن عدة إصابات.

وأوضحت هيئة الإسعاف في شرق ⁠إنجلترا أنها أرسلت عدة ​وحدات، بما ⁠في ذلك طائرة إسعاف، إلى موقع التصادم ⁠على خط السكك الحديدية إلى الجنوب من بيدفورد، ⁠وحثت الناس على تجنب التواجد في المنطقة.

من جانبها قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر ⁠في منشور ​على موقع إكس ⁠إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء أنباء وقوع تصادم فيما ذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد في موقع الحادث على خط السكك الحديدية إلى ​الجنوب مباشرة ‌من بيدفورد.

وأوضحت ​شركة تشغيل القطارات (إيست ميدلاندز ريلواي) أنها غير ​قادرة على تشغيل خدماتها من وإلى ⁠لندن فيما تبقى من هذا اليوم .

وذكرت شركة تيمزلينك من ناحيتها أن جميع الخطوط بين لوتون وبدفورد متوقفة ​بسبب مشكلة يجري التحقيق

فيها.