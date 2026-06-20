تصادم بين قطارين شمالي لندن وأنباء عن وقوع إصابات

لندن في 20 يونيو/وام/ وقع حادث تصادم بين قطارين اليوم على بعد حوالي 96.5 كيلو متر إلى الشمال من لندن.
وقالت شرطة النقل البريطانية إنها تتعامل مع بلاغات عن وقوع التصادم الذي أسفر عن عدة إصابات.
وأوضحت هيئة الإسعاف في شرق إنجلترا أنها أرسلت عدة وحدات، بما في ذلك طائرة إسعاف، إلى موقع التصادم على خط السكك الحديدية إلى الجنوب من بيدفورد، وحثت الناس على تجنب التواجد في المنطقة.
من جانبها قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر في منشور على موقع إكس إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء أنباء وقوع تصادم فيما ذكرت هيئة الإطفاء والإنقاذ في منطقة بيدفوردشير إن فرقها تتواجد في موقع الحادث على خط السكك الحديدية إلى الجنوب مباشرة من بيدفورد.
وأوضحت شركة تشغيل القطارات (إيست ميدلاندز ريلواي) أنها غير قادرة على تشغيل خدماتها من وإلى لندن فيما تبقى من هذا اليوم .
وذكرت شركة تيمزلينك من ناحيتها أن جميع الخطوط بين لوتون وبدفورد متوقفة بسبب مشكلة يجري التحقيق
فيها.