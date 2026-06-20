أمريكا تفوز على أستراليا وتتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم

سياتل في 20 يونيو/وام/ تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه الليلة على نظيره الأسترالي بهدفين دون مقابل على ملعب سياتل، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من البطولة.

ورفع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما توقف رصيد منتخب أستراليا عند 3 نقاط ثانيا، ويلتقي في وقت لاحق من منافسات المجموعة ذاتها منتخبا تركيا وباراغواي.

سجل هدفي المنتخب الأمريكي، كاميرون بورغس، لاعب منتخب أستراليا، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 11، وأليكس فريمان في الدقيقة 43.