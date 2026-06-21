ألمانيا تفوز على كوت ديفوار وتتأهل إلى دور الـ32 في كأس العالم

تورنتو في 21 يونيو/ وام/ تأهل منتخب ألمانيا إلى دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه الليلة على منتخب كوت ديفوار 2-1 في ملعب تورنتو بكندا، ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

تقدم منتخب كوت ديفوار عن طريق فرانك كيسييه في الدقيقة 30، وتعادلت ألمانيا في الدقيقة 68 عبر دينيز أونداف، وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 90+4.

وبهذه النتيجة رفع منتخب ألمانيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وتوقف رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني.

ويلتقي ضمن المجموعة ذاتها منتخبا الإكوادور وكوراساو في وقت لاحق.