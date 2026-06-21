أبطال من الإمارات/ قصص نجاح لا تعرف المستحيل (5)

أبوظبي في 21 يونيو/ وام/ تواصل رياضة الإمارات ترسيخ حضورها على الساحة القارية والعالمية عبر أبطال صنعوا قصص نجاح ملهمة، أكدوا من خلالها أن الإنجازات الكبرى تبدأ بحلم يتحول، بالعمل والاجتهاد، إلى واقع يعزز حضور الدولة وتفوقها في مختلف المحافل الرياضية.

ويأتي هذا التقرير ضمن سلسلة التقارير الأسبوعية التي تبثها وكالة أنباء الإمارات "وام"، لاستعراض قصص الأبطال الملهمة، والتي تحفّز زملاءهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة وحصد الميداليات.

وفي رياضات التايكواندو وألعاب القوى البارالمبية والجوجيتسو والدراجات، يبرز عدد من الرياضيين الإماراتيين الذين نجحوا في تجاوز التحديات، وتحويل شغفهم بالرياضة إلى مسيرة حافلة بالإنجازات، مستندين إلى الدعم الأسري والمؤسسي الذي وفّر لهم البيئة المناسبة للتألق والتميز.

وتُعد لاعبة التايكواندو آمنة اللوغاني من أبرز اللاعبات الصاعدات، بعدما أحرزت فضية بطولة كازاخستان الدولية للتايكواندو المصنفة فئة “G1” عام 2025، وفضية بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة المصنفة “G2”، وأسهمت في تتويج منتخب الإمارات بذهبية دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة عام 2026.

وأكدت اللوغاني أن والدتها وجدتها كانتا الداعم الأكبر لها من خلال حضورهما البطولات ومساندتهما المستمرة، موضحة أن الرياضة أسهمت في تعزيز الانضباط وتنظيم الوقت لديها، ورسخت قيم الثقة بالنفس والإصرار والعزيمة، لتواصل سعيها نحو تحقيق حلمها بأن تصبح بطلة عالمية وأولمبية.

وأشارت إلى أن التحدي الأكبر في مسيرتها تمثّل في التوفيق بين الدراسة والتدريبات المكثفة والمحافظة على الأوزان المطلوبة للمنافسات، إلا أنها تجاوزت هذه الصعوبات بدعم أسرتها ومدربيها.

وفي رياضة أصحاب الهمم، تواصل البطلة الإماراتية مريم الزيودي كتابة فصول جديدة من مسيرتها المميزة، بعدما حصدت أكثر من 40 ميدالية ذهبية خلال 8 أعوام، لتصبح واحدة من أبرز نجمات الرياضة البارالمبية في الدولة.

وتنتمي الزيودي إلى نادي خورفكان للمعاقين، وتوّجت بجائزة أفضل رياضية بارالمبية ضمن جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة لعام 2024، وحققت سلسلة من الإنجازات البارزة، أبرزها ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى في اليابان عام 2024، وذهبية الألعاب البارالمبية الآسيوية في الصين عام 2023، إلى جانب تصدّرها منافسات رمي القرص في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم 2026، فضلاً عن احتلالها المركز الرابع في منافسات دفع الجلة خلال دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.

وأكدت الزيودي أن الفوز بجائزة أفضل رياضية بارالمبية منحها دافعاً إضافياً لمواصلة الإنجازات، خاصة بعد عدم توفيقها في نيل الجائزة خلال نسخة 2023، مشيرة إلى أنها بدأت التحضير مبكراً للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

وأضافت أن الرياضة كانت وسيلتها الأهم للاندماج المجتمعي وإثبات الذات، مؤكدة أن أصحاب الهمم في الإمارات يحظون بدعم استثنائي أسهم في وصولهم إلى منصات التتويج العالمية.

وفي رياضة الجوجيتسو، يواصل خالد الشحي ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم اللعبة على المستويين القاري والعالمي، بعدما تُوّج بعدد من الميداليات الذهبية في كبرى البطولات الدولية، ومنها ذهبية وزن 62 كجم في بطولة العالم للجوجيتسو بالعاصمة التايلاندية بانكوك عام 2025، وذهبية بطولة “أبوظبي جراند سلام” في روما لفئة الحزام الأسود للمحترفين، وذهبية الألعاب الشاطئية الآسيوية في سانيا عام 2026، إلى جانب ذهبية ألعاب التضامن الإسلامي في السعودية عام 2025.

ويظل الإنجاز الأبرز في مسيرة الشحي تتويجه بذهبية دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو 2023، بعد أن سبق له إحراز ذهبية دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا 2018، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الجوجيتسو في العالم.

وأكد الشحي أن الجوجيتسو رياضة زاخرة بالتحديات والدروس، وأن كل تجربة أو خسارة كانت دافعاً للعودة بصورة أقوى وأكثر إصراراً على تحقيق النجاح.

وفي رياضة الدراجات، يبرز يوسف ميرزا كأحد الأسماء التي أسهمت في صناعة تاريخ جديد للعبة على مستوى الدولة، بعدما بدأ مسيرته الرياضية عام 1999، ليصبح أول دراج إماراتي يشارك في دورة الألعاب الأولمبية “ريو دي جانيرو 2016”، وأول محترف إماراتي ضمن فريق الإمارات للدراجات.

وحقق ميرزا العديد من الإنجازات التاريخية، من بينها ذهبية سباق النقاط في البطولة الآسيوية للمضمار في نيودلهي، وذهبية دورة التضامن الإسلامي في تركيا، وذهبية كأس آسيا للمضمار في تايلاند، إضافة إلى ذهبية الألعاب الآسيوية 2018 وفضية بطولة آسيا للطريق 2019، كما احتل المركز الثامن عالمياً في تصنيف المضمار عام 2022، ليضمن التأهل إلى بطولة العالم في فرنسا.

وأكد ميرزا أن مسيرته الممتدة لأكثر من 24 عاماً منحته خبرات واسعة يسعى اليوم إلى نقلها للأجيال الجديدة، من خلال منصبه مديراً رياضياً لفريق الإمارات “إكس آر جي” وعضويته في مجلس إدارة اتحاد الدراجات.

ويرى أن الإصرار وروح التحدي كانا العاملين الرئيسيين في رحلته الرياضية التي انطلقت من دبي وصولاً إلى منصات التتويج العالمية.