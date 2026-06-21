كوراساو تحصد أول نقطة في تاريخها بالمونديال بتعادل مع الإكوادور

كانساس سيتي في 21 يونيو/ وام/ حصد منتخب كوراساو أول نقطة في تاريخه بكأس العالم لكرة القدم، بعدما فرض التعادل السلبي على نظيره الإكوادوري في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال 2026.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخبان رصيدهما إلى نقطة واحدة، ليحتل منتخب الإكوادور المركز الثالث بفارق الأهداف أمام كوراساو صاحب المركز الرابع.

وفي الجولة المقبلة، تلتقي كوراساو مع كوت ديفوار صاحب المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، فيما يواجه منتخب الإكوادور نظيره الألماني متصدر المجموعة برصيد ست نقاط.

- خلا -