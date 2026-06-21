450 إصداراً بحثياً وعلمياً محكماً تستعرضها مجموعة تريندز في "بكين الدولي للكتاب 2026"

بكين في 21 يونيو / وام / شاركت مجموعة «تريندز»، ممثلة في «تريندز للبحوث والاستشارات» و«تريندز جلوبال»، بأكثر من 450 إصداراً بحثياً وعلمياً محكماً في الدورة الثانية والثلاثين من معرض معرض بكين الدولي للكتاب 2026، ضمن جناح «البيت الإماراتي».

وجسدت المشاركة حضوراً معرفياً بارزاً عكس دور «تريندز» في تعزيز الحوار الفكري والثقافي بين الإمارات والصين، من خلال عرض أحدث الإصدارات البحثية وتنظيم فعاليات فكرية وجلسات حوارية متخصصة، إلى جانب عقد لقاءات أكاديمية مع مؤسسات وجامعات صينية مرموقة، بما يدعم بناء شراكات معرفية مستدامة ويعزز التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

واستقطب جناح «تريندز» اهتمام كبار المسؤولين والدبلوماسيين والباحثين المشاركين في المعرض، الذين اطلعوا على إصدارات المجموعة ومبادراتها البحثية والاستشارية، مشيدين بدورها في إنتاج المعرفة واستشراف التحولات العالمية.

وفي هذا السياق، عقد وفد «تريندز» اجتماعاً مع جامعة بكين، إحدى أعرق الجامعات العالمية، لبحث آفاق التعاون الأكاديمي في مجالات الدراسات الإقليمية والدولية، والعلاقات العربية الصينية، وتبادل الباحثين، وتنظيم برامج تدريبية مشتركة.

كما استعرضت مجموعة تريندز مع كلية اللغة العربية بجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، خلال جلسة حوارية مشتركة، سبل تعزيز التعاون في المشاريع البحثية، وتنشيط حركة الترجمة بين اللغتين العربية والصينية، فضلاً عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة لدعم الباحثين الشباب والارتقاء بقدراتهم المعرفية.