اليابان تفوز على تونس برباعية نظيفة في كأس العالم 2026

مونتيري في 21 يونيو / وام / فاز منتخب اليابان على نظيره التونسي بأربعة أهداف دون مقابل خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مونتيري بالمكسيك، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من كأس العالم 2026، والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل أهداف المنتخب الياباني كل من دايتشي كامادا في الدقيقة 4، وأياسي أويدا في الدقيقتين 31 و83، وجونيا إيتو في الدقيقة 69.

وبهذه النتيجة رفع منتخب اليابان رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الهولندي المتصدر بالرصيد نفسه، فيما يتواجد المنتخب السويدي ثالثاً برصيد 3 نقاط.