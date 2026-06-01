جلسة حوارية تناقش دورالأسرة ومستقبل الأجيال

الفجيرة في 21 يونيو/ وام/ نظمت جمعية سواعد الإمارات التطوعية، جلسة حوارية تحت شعار" الأسرة نبض المجتمع ومستقبل الاجيال" بحضور الشيخ أحمد بن علي الشرقي، وذلك بمجلس مريشيد المجتمعي.

وتناولت الجلسة التجارب الملهمة والقيم الراسخة القيم التي تعزز من امكانيات الاجيال القادمة في مجتمع متماسك، وتضمنت المحاور على التحديات التي تواجه الأسر في ظل التطورات المتسارعة وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي في الثقة الحوار ، كما استعرضت نماذج ناجحة من الأسر الإماراتية التي لها بصمات إيجابية في المجتمع وانجازات متنوعة والتي حصلت على جوائز مختلفة في مسيرتهم التربوية.وشارك في الجلسة المقدم احمد الهاشمي مدير ادارة حماية وقاية المجتمع للقيادة العامة لشرطة الفجيرة، والرائد مريم علي الزحمي مدير قسم التوعية لقسم الشرطة المجتمعية، والدكتور عادل عبدالله مستشار التدريب والتنمية.