تعادل الرأس الأخضر مع أوروغواي بمونديال 2026

ميامي في 22 يونيو /وام/ تعادل منتخبا الرأس الأخضر وأوروغواي بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم 2026.

افتتح منتخب الرأس الأخضر التسجيل عبر لاعبه كيفن بينا في الدقيقة 21، قبل أن ينجح منتخب أوروغواي في قلب النتيجة بتسجيل هدفين؛ الأول عن طريق ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة 44، والثاني عبر أغوستين كانو في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول. وفي الشوط الثاني، تمكن منتخب الرأس الأخضر من إدراك التعادل عن طريق هيليو فاريلا في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب الرأس الأخضر رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما رفع منتخب أوروغواي رصيده إلى أربع نقاط، متساوياً مع المنتخب الإسباني في عدد النقاط، و بقي المنتخب السعودي في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، لتظل المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل إلى دور الـ32 قبل الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

-خلا-