الأرجنتين تفوز على النمسا وتتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

دالاس (الولايات المتحدة) في 22 يونيو/وام/ حجز منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، مقعده في دور الـ32 من كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على منتخب النمسا 2-0 اليوم على استاد دالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الـ10 من البطولة المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، ليضمن التأهل إلى الدور المقبل قبل خوض مباراته الأخيرة في الدور الأول، فيما تجمد رصيد منتخب النمسا عند 3 نقاط.

سجل ليونيل ميسي هدفي المباراة في الدقيقتين 39 و90+5، بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من اللقاء، ليعتلي منفرداً صدارة الهدافين التاريخيين للمونديال برصيد 18 هدفاً.