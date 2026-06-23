كندا تخطط لبناء 10 مفاعلات نووية جديدة

أوتاوا في 23 يونيو/ وام / كشفت كندا، عن إستراتيجية جديدة لتسريع تطوير قطاع الطاقة النووية، تتضمن خطة لبناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة وتبسيط إجراءات الموافقات للمشروعات المستقبلية.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية تيم هودجسون إن الخطة تستهدف بدء إنشاء مفاعلين جديدين بحلول عام 2035، مع التخطيط أو تطوير خمسة مفاعلات إضافية بحلول عام 2040.

ورغم أن الإستراتيجية لا تتضمن تمويلا جديدا حاليا، أكدت الحكومة أنها ستعلن بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد آليات الدعم الفيدرالي والأدوات التمويلية المتاحة لمشروعات الطاقة النووية.

وتسهم الطاقة النووية بنحو 13% من إنتاج الكهرباء في كندا، التي تعد ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم.