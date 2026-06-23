أمين عام مجلس التعاون: الاجتماع الوزاري الخليجي بحث تطورات المنطقة وجهود التهدئة

عمان في 23 يونيو/ وام/ قال معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الاجتماع الوزاري الخليجي التنسيقي بحث آخر التطورات والمستجدات والجهود الدولية والإقليمية للتهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى مناقشة مخرجات الاجتماع الوزاري الـ167.

جاء ذلك خلال تصريح معاليه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري التنسيقي لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول المجلس، على هامش اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة (165)، أمس الإثنين في العاصمة الأردنية عمّان.

وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الترحيب بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتأكيد على دعم جهود الوساطة والتهدئة، وأن يسهم هذا التوقيع إلى الوصول إلى اتفاق نهائي وشامل يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن الاجتماع بحث كذلك مخرجات وتوصيات الاجتماع الوزاري الـ167 الذي عقد مطلع يونيو الجاري، في إطار جهود التكامل بين دول مجلس التعاون، ومكتسبات المسيرة المباركة للمجلس.