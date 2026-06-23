فرنسا تفوز على العراق وتتأهل إلى دور الـ32 في مونديال 2026

فيلادلفيا في 23 يونيو/ وام/ تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره العراقي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

افتتح كيليان مبابي التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن يعزز النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 54، فيما أضاف عثمان ديمبيلي الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتوقفت المباراة لأكثر من ساعة بين الشوطين بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية، قبل استئنافها لاحقاً.

وبهذا الفوز، رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما بقي المنتخب العراقي دون نقاط في المركز الأخير.