النرويج تفوز على السنغال وتتأهل إلى دور الـ32 في "مونديال 2026"

نيويورك في 23 يونيو/ وام/ تأهل منتخب النرويج إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزه على نظيره السنغالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

تقدم ماركوس بيدرسن للنرويج في الدقيقة 43، قبل أن يضيف إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 48، وقلص إسماعيلا سار الفارق بتسجيله هدف السنغال الأول في الدقيقة 53، قبل أن يعود هالاند ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، فيما سجل سار الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب فرنسا، ليتأهل المنتخبان معاً إلى الأدوار الإقصائية، فيما بقي منتخب السنغال في المركز الثالث دون رصيد.