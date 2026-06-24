موجة حر تتسبب في وفيات واضطرابات واسعة بعدة دول أوروبية

عواصم في 24 يونيو/ وام / تشهد عدة دول أوروبية موجة حر شديدة بلغت ذروتها وأسفرت عن وفاة 40 شخصاً غرقاً منذ 18 يونيو الحالي، أثناء محاولتهم السباحة هرباً من ارتفاع درجات الحرارة، وفقاً لما أعلنه سيباستيان لوكورنو رئيس الوزراء الفرنسي.

وسجلت درجات الحرارة معدلات قياسية في عدد من المدن الكبرى في فرنسا، حيث أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية "ميتيو-فرانس" بأن متوسط درجات الحرارة نهاراً وليلاً بلغ الثلاثاء 29.8 درجة مئوية في 30 محطة مرجعية، وهو أعلى من الرقم القياسي السابق المسجل في 25 يوليو 2019 و5 أغسطس 2003 الذي بلغ 29.4 درجة مئوية، منذ بدء تسجيل القياسات عام 1947 كما وصلت درجة الحرارة القصوى في مدينة بيسو بمنطقة اللاند جنوب غرب فرنسا إلى 44.3 درجة مئوية.

وتسببت الموجة في اضطرابات بقطاعات الأعمال والتعليم ووسائل النقل، وفرضت قيوداً على أوقات زيارة برج إيفل ومتحف اللوفر ومعلم مون سان ميشيل في نورماندي، بالإضافة إلى إغلاق محطة للطاقة النووية في فرنسا.

وفي إيطاليا، أصدرت وزارة الصحة تحذيراً أحمر من موجة حر شديدة في 15 مدينة، بينها روما وميلانو، مع توقع اتساع التحذير ليشمل 16 مدينة.

وفي سلوفينيا، خفضت شركة السكك الحديدية الوطنية السرعة القصوى للقطارات على عدة أجزاء من الشبكة بين الساعة الثانية عشرة والسابعة مساء بسبب مخاوف من تضرر القضبان نتيجة الحرارة.

وسجلت أكثر من مئة محطة تابعة لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة مئوية، فيما أصبحت معظم أنحاء إسبانيا خاضعة لتحذيرات من موجة حر مع تحذير من مخاطر قصوى في بعض مناطق الأندلس جنوباً، وإقليمي الباسك وكانتابريا شمالاً، إذ لم تنخفض درجات الحرارة على ساحل ألميريا في الأندلس عن 30 درجة مئوية لليوم الثالث على التوالي.

كما أُصدر إنذار أحمر في أجزاء من جنوب بريطانيا، بما في ذلك لندن، ليومي الأربعاء والخميس، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

وأغلقت مئات المدارس الإنجليزية أبوابها مبكراً الثلاثاء كإجراء احترازي، فيما ستظل أخرى مغلقة حتى الخميس.

وفي بلجيكا، أعلنت إدارة "الأتوميوم" المعلم الشهير في بروكسل وأحد أبرز المواقع السياحية في البلاد، عن تقليص ساعات استقبال الزوار لثلاثة أيام اعتباراً من الأربعاء بسبب موجة الحر الشديدة.

-خلا-.