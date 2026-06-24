المنظمة البحرية الدولية تستعد لإجلاء 11 ألف بحار عالقين بمضيق هرمز

لندن في 24 يونيو /وام/ أعلنت المنظمة البحرية الدولية ، الثلاثاء ، عن خطة لإجلاء 11 ألف بحار عالقين في مضيق هرمز.

وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها في بيان، ان الخطة ستشمل عملية واسعة النطاق تنفذ بالتعاون مع الدول المعنية وقطاع الصناعة البحرية.

ونقل البيان عن الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز توضيحه أن العملية واسعة النطاق و ستنفذ بالتعاون مع إيران وسلطنة عمان وجميع دول المنطقة إضافة إلى الولايات المتحدة وقطاع الصناعة البحرية.

وأكد دومينغيز أنه تم تأمين الضمانات اللازمة للسلامة والتحقق بشكل كامل من ظروف الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات.

-خلا-