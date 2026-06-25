"الصحة العالمية" تتوقع الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس "هانتا" مطلع يوليو المقبل

جنيف في 25 يونيو/ وام/ توقعت منظمة الصحة العالمية الإعلان رسميا عن انتهاء تفشي فيروس "هانتا" في الثاني من يوليو المقبل، في حال عدم تسجيل أي إصابات جديدة مرتبطة بالبؤرة التي أثارت قلقا دوليا بعد رصد حالات على متن السفينة السياحية "هونديوس".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن السلطات الصحية تمكنت من تتبع أكثر من 650 مخالطا في 33 دولة وإقليما، مشيرا إلى أن جميعهم تقريبا أكملوا فترة الحجر الصحي، فيما يُنتظر انتهاء حجر الحالات المتبقية بحلول الثاني من يوليو.

وأكد أن المنظمة ستعتبر التفشي منتهيا إذا لم تُسجل أي حالات جديدة حتى ذلك التاريخ.

وسُجلت حتى الآن 12 إصابة مؤكدة وحالة واحدة محتملة مرتبطة بالسفينة، التي كانت في رحلة من أوشوايا بالأرجنتين إلى الرأس الأخضر، وأسفرت الإصابات عن وفاة ثلاثة ركاب.

وأكدت المنظمة أنها ستواصل دراسة الفيروس لتطوير فحوصات وعلاجات ولقاحات تسهم في مواجهة أي تفشيات مستقبلية.

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