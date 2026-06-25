النفط يواصل التراجع و"برنت" يهبط إلى 73.34 دولار للبرميل

عواصم في 25 يونيو/ وام/ واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس، مقتربة من مستويات ما قبل الحرب، في ظل تراجع المخاوف بشأن الإمدادات العالمية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 40 سنتا، أو 0.54%، إلى 73.34 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا، أو 0.38%، إلى 70.07 دولار للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا خسائر حادة أمس الأربعاء، إذ هبط خام برنت بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنحو ثلاثة دولارات عند التسوية، مع انحسار المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

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