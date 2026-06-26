الإكوادور تفوز على ألمانيا وتتأهل لدور الـ32

نيويورك في 26 يونيو/وام/ تأهل المنتخب الإكوادوري إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، عقب فوزه على نظيره الألماني 2 - 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب نيويورك – نيوجيرسي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.

استهل المنتخب الألماني التسجيل مبكراً عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الثانية، قبل أن يعادل نيلسون أنغولو النتيجة للإكوادور عند الدقيقة التاسعة، ثم سجل غونزالو بلاتا هدف الفوز في الدقيقة 77.

و بهذه النتيجة رفع المنتخب الإكوادوري رصيده إلى (4) نقاط في المركز الثالث، ليحجز مقعده في دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد المنتخب الألماني عند (6) نقاط، لكنه حافظ على صدارة المجموعة الخامسة وتأهل مسبقاً إلى دور الـ32.

-خلا-