كوت ديفوار تهزم كوراساو وتتأهل إلى دور الـ32

فيلادلفيا في 26 يونيو /وام/ تأهل منتخب كوت ديفوار إلى دور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة ، بعد فوزه على منتخب كوراساو 2-0، في المباراة التي جمعتهما في فيلادلفيا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الخامسة بالبطولة.

تقدم المنتخب الإيفواري في الدقيقة السابعة عن طريق نيكولاس بيبي، وفي الدقيقة 64 عاد بيبي ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه.

و بهذه النتيجة رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق المواجهات المباشرة خلف المنتخب الألماني متصدر المجموعة ، فيما ودع منتخب كوراساو المنافسات حيث توقف رصيده عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير في أول مشاركة له في تاريخه بالبطولة.

-خلا-