أمريكا تعتزم إنشاء مستودع بيولوجي لحفظ جينات 2300 نوع مهدد بالانقراض

واشنطن في 26 يونيو /وام/ أعلنت شركة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية ووكالة حكومية أمريكية ، الخميس، عن خطة لإنشاء أرشيف للخلايا الحية والجينات لكل الأنواع المحمية بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى حماية ما يقرب من 2300 نوع من الحيوانات والنباتات التي ​تعد مهددة أو معرضة لخطر الانقراض.

وذكرت شركة "كولوسال بيوساينسز" ومقرها تكساس انها توصلت إلى اتفاق مع هيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية بشأن هذه المبادرة الطموح للحفاظ على التنوع البيولوجي.

وأوضح بن لام الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة "كولوسال" أن المشروع المزمع، الذي ‌يطلق عليه "المستودع ⁠البيولوجي"، سيكون بمثابة أرشيف محفوظ بالتبريد الشديد للأنواع المهددة بالانقراض.

وسيتم تخزين ‌الخلايا الحية والأنسجة التناسلية والحمض النووي لهذه الأنواع للحفاظ ⁠على العينات قبل أن تنهار ​أعداد هذه الكائنات إلى درجة ⁠لا يمكن معها استعادتها.

ومن المقرر أن يكون ​المستودع موردا عاما ‌دائما يحتوي على عينات موحدة وبيانات حمض نووي متاحة للجميع، يمكن ​للعلماء في جميع أنحاء العالم الوصول إليها.

-خلا-