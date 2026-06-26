روسيا تخفض سعر "الروبل" أمام الدولار والعملات الرئيسية

موسكو في 26 يونيو /وام/ خفض البنك المركزي الروسي، سعر صرف الروبل الرسمي أمام الدولار الأميركي والعملات الرئيسة الأجنبية للمرة الثالثة على التوالي، مبينًا أن سعر الروبل أمام الدولار الأميركي سجل مستوى 73.76 روبل.

وذكر المركزي الروسي في بيان صحفي ،الخميس، ان سعر الروبل تراجع أيضا مقابل اليورو بواقع 41.79 كوبيك ليصل إلى مستوى 84.58 روبل، وانخفض سعر الروبل الروسي أمام اليوان الصيني بمقدار 7.87 كوبيك ليصل لمستويات 10.88 روبل.

من جهة أخرى أعلنت السلطات الحكومية الروسية، عن إقرار تعديلات عاجلة على قانون الضرائب تهدف إلى التخفيف من أزمة نقص الوقود في البلاد، مبينة أن التعديلات الجديدة تسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في عمليات خلط البنزين مع مواد أخرى، بهدف زيادة المعروض في السوق المحلية.

وذكرت الحكومة الروسية في بيان صحفي ان التعديلات تستهدف استقرار السوق المحلية ورفع إمدادات الوقود، سواء عبر الإنتاج المحلي أو الاستيراد ، موضحة أن زيادة المعروض ستسهم في استقرار الأسعار .

-خلا-