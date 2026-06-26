وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيرته الهنغارية تطورات المنطقة

عمان في 26 يونيو /وام/ بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، في اتصال هاتفي، اليوم، مع نظيرته الهنغارية أنيتا أوربان، تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المستهدفة لإنهاء التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار فيها، خاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.

و ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الوزيرين ناقشا، خلال الاتصال، سبل تطوير العلاقات بين البلدين، مؤكدين حرصهما على توسيع مجالات التعاون الثنائي التي تهم البلدين، والبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية، وفي إطار الاتحاد الأوروبي.

-خلا-