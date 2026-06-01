مجلس التعاون يرحب بمبادرة سلطنة عمان لإجلاء 11 ألف بحار عالق بمضيق هرمز

الرياض في 26 يونيو / وام / رحب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بإعلان سلطنة عمان بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية لإطلاق خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين بإتاحة خيار استخدام ممر بحري مؤقت للسفن وفقا للقانون الدولي وقانون البحار بما يعزز حرية الملاحة في مضيق هرمز بكل حرية ودون قيود أو شروط.

وقال البديوي في بيان إن هذه المبادرة تعكس دعم دول مجلس التعاون لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن البحري وترسيخ الأمن والاستقرار وخفض التوترات في المنطقة.

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