فوز فرنسا والسنغال في ختام منافسات المجموعة التاسعة للمونديال

بوسطن في 27 يونيو/ وام / فاز منتخب فرنسا على نظيره النرويجي 4-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب بوسطن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة التاسعة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وحسم المنتخبان، اللذان ضمنا تأهلهما مسبقاً إلى دور الـ32، صدارة وترتيب المجموعة، بعدما رفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 9 نقاط بالعلامة الكاملة، فيما حل المنتخب النرويجي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب السنغال فوزاً كبيراً على نظيره العراقي بنتيجة 5-0 على استاد تورنتو، ليحقق انتصاره الأول في المونديال ويرفع رصيده إلى 3 نقاط، محتلاً المركز الثالث، في انتظار حسم المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث. في المقابل، ودع المنتخب العراقي المنافسات من دون رصيد من النقاط.