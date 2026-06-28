الرئيس اللبناني يدعو واشنطن لمنع الخروقات والضغط لانسحاب إسرائيل

بيروت في 28 يونيو/ وام / أعرب الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون عن تطلعه لقيام الولايات المتحدة بالعمل على منع أي خروقات لاتفاق الإطار، والضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة في الجنوب لتسهيل انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الأميركي دونالد ترامب لتهنئته بتوقيع الاتفاق بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، حيث شكر الرئيس اللبناني الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها لمؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدا تحمل لبنان مسؤولياته في تنفيذ الاتفاق، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأكد الرئيس الأمريكي وقوف بلاده إلى جانب الشعب اللبناني لتطبيق مندرجات الاتفاق واستعادة الأمن والاستقرار، مشددا على دعم واشنطن لسيادة لبنان واستقلاله وقرارات حكومته، إلى جانب مساندة الاقتصاد والقوى الأمنية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحمايتها من أي تهديد.

-خلا-