رئيس صربيا يعتزم الاستقالة لمساعدة حزبه في الانتخابات

بلغراد في 28 يونيو/وام/ أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ،يوم السبت ، أنه سيتنحى عن منصبه في غضون أسابيع لمساعدة حزبه في الانتخابات البرلمانية .

وقال فوتشيتش أمام حشد كبير من المؤيدين في وسط بلغراد"سأكون رئيسا لبضعة أسابيع أخرى فقط، ثم سأستقيل".

ويتوقع المراقبون أن يقود فوتشيتش قائمة الحزب التقدمي الصربي الحاكم في الانتخابات البرلمانية المقبلة .

ومن المقرر أن تنتهي الولاية الرئاسية الثانية والأخيرة لفوتشيتش في نهاية مايو من العام المقبل، ويمنعه الدستور الصربي من السعي

للحصول على ولاية ثالثة.

-خلا-