إنجلترا تتصدر مجموعتها بثنائية في بنما و تتأهل لدور الـ 32

نيوجيرسي في 28 يونيو/وام/ فاز منتخب إنجلترا على نظيره البنمي 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب (ميتلايف) في نيوجيرسي ضمن الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الـ12، بمونديال2026، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

افتتح جود بيلينجهام التسجيل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 62، فيما أضاف هاري كين الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وبهذا الفوز رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 7 نقاط متصدرا مجموعته، و ضمن في وقت سابق التأهل لدور الـ 32 في البطولة، في حين بقي منتخب بنما، الذي ودع المسابقة قبل خوضه اللقاء، في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

-خلا-