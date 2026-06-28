كرواتيا تفوزعلى غانا و تتأهل لدور الـ32 بمونديال 2026

فيلادلفيا في 28 يونيو /وام/ فاز منتخب كرواتيا على نظيره الغاني 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلادلفيا، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية عشرة من كأس العالم 2026.

افتتح المنتخب الكرواتي التسجيل عند الدقيقة (31) عن طريق اللاعب بيتار سوتشيتش، قبل أن يعادل المنتخب الغاني النتيجة عن طريق ديريك لوكاسن بالدقيقة (73)، فيما سجل اللاعب نيكولا فلاسيتش هدف التأهل لمنتخب بلاده عند الدقيقة (83).

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب الكرواتي رصيده إلى (6) نقاط في المركز الثاني، ليحجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ32 خلف المنتخب الإنجليزي المتصدر برصيد (7) نقاط، فيما أنهى منتخب غانا دور المجموعات في المركز الثالث برصيد (4) نقاط، ليتأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، بينما ودّع منتخب بنما البطولة بعدما أنهى مشاركته دون رصيد من النقاط.

-خلا-