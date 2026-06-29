الصحة العالمية: أكثر من 1300 وفاة جراء موجة الحر في أوروبا

جنيف في 29 يونيو / وام / أعلنت منظمة الصحة العالمية، وفاة أكثر من 1300 شخص جراء موجة الحر التي تضرب أوروبا منذ 21 يونيو الجاري.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن نحو مليون شخص يعيشون في ظروف حرارة شديدة، وسط إغلاق مدارس وضغوط على شبكات الكهرباء.

وأكد أن المنظمة تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الاستعداد والاستجابة الصحية، داعيا الدول الأوروبية إلى تنفيذ خطط صحية لمواجهة موجات الحر في إطار جهود التصدي لتغير المناخ.

وتشهد عدة دول أوروبية منذ منتصف يونيو موجة حر شديدة، حيث تجاوزت درجات الحرارة 40 درجة مئوية في كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، إضافة إلى دول أخرى.

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