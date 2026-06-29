الدولار يتجه لتسجيل أفضل أداء شهري في قرابة عام

عواصم في 29 يونيو/ وام/ سجل الدولار ارتفاعا طفيفا اليوم الإثنين، مواصلا مساره نحو تحقيق أكبر مكاسب شهرية له في نحو عام.

واستقر اليورو عند 1.1387 دولار، متجها لتسجيل خسارة شهرية بنسبة 2.3 بالمئة، فيما تراجع الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3198 دولار، مع خسائر شهرية بلغت 2 بالمئة.

كما انخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6885 دولار أمريكي، في طريقه لتراجع شهري بنسبة 4.1 بالمئة، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5635 دولار أمريكي، مسجلا خسارة شهرية بلغت 5.9 بالمئة.

في المقابل، تراجع الين الياباني إلى 161.75 مقابل الدولار، مقتربا من أدنى مستوياته في 40 عاما، فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، إلى 101.36.

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