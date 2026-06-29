كأس العالم 2026 يسجل أرقاما قياسية في الحضور الجماهيري مع ختام دور المجموعات

ميامي في 29 يونيو/ وام/ مع ختام منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، سجلت هذه النسخة أرقاماً قياسية جديدة على مختلف المستويات، مؤكدة نجاح أول نسخة تقام بمشاركة 48 منتخباً.

وشهدت الأيام الـ 17 الأولى من البطولة إقامة 72 مباراة في 16 مدينة مستضيفة، جمعت منتخبات ولاعبين وجماهير من مختلف أنحاء العالم، في احتفالية كروية عالمية غير مسبوقة من حيث حجم المشاركة والانتشار الجماهيري.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم، بلغ إجمالي الحضور الجماهيري في مباريات دور المجموعات 4,644,549 مشجعا، في رقم قياسي جديد للبطولة، فيما امتدت التجربة الجماهيرية إلى خارج الملاعب من خلال الفعاليات المصاحبة، وفي مقدمتها مهرجان مشجعي "فيفا"، الذي يعد الأكبر في تاريخ البطولة حتى الآن، واستقطب 5.5 مليون زائر منذ انطلاق المنافسات.

وشهدت البطولة مشاركة 1,248 لاعبا يمثلون 48 منتخبا لأول مرة، خاض منهم 999 لاعبا مباريات دور المجموعات، في تأكيد لحجم النسخة الاستثنائية التي تشهد أكبر قاعدة مشاركة في تاريخ كأس العالم.

وأكد "فيفا"، أن الأرقام التي تحققت خلال دور المجموعات تعكس الحجم غير المسبوق للبطولة، سواء من حيث المشاركة الدولية أو الحضور الجماهيري أو التجربة التنظيمية، بما يمهد الطريق لمواصلة تسجيل المزيد من الأرقام القياسية مع دخول الأدوار الإقصائية للبطولة.