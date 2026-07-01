الصادرات الشهرية لكوريا تتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة خلال يونيو

سيئول في الأول من يوليو/ وام/ سجلت الصادرات الشهرية لجمهورية كوريا، رقما قياسيا جديداً بتجاوزها حاجز 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك بفضل الأداء القياسي لقطاع أشباه الموصلات، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.

وأوضحت البيانات، التي أوردتها وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن الصادرات قفزت بنسبة 70.9% على أساس سنوي لتصل إلى 102.25 مليار دولار أمريكي خلال يونيو، وارتفعت الواردات بنسبة 30.1% على أساس سنوي لتصل إلى 66.1 مليار دولار أمريكي، مما أدى إلى فائض تجاري بلغ 36.15 مليار دولار أمريكي.

وأضافت البيانات، أن يونيو الماضي شهد تجاوز الميزان التجاري الشهري حاجز 30 مليار دولار أمريكي لأول مرة.

وأشارت إلى أن صادرات أشباه الموصلات تضاعفت ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى 44.82 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوزت الصادرات الشهرية 40 مليار دولار أمريكي لأول مرة مدفوعةً بالطلب المتزايد على رقائق الذاكرة.

وخلال الفترة من يناير إلى يونيو، سجلت الصادرات مستوى قياسيا، إذ ارتفعت بنسبة 48.4% مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 496.7 مليار دولار.

وقفزت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 163% مقارنةً بالعام السابق خلال النصف الأول من العام.

- خلا -