أسعار الذهب تسجل أدنى مستوياتها خلال 7 أشهر

عواصم في الأول من يوليو/ وام/ تراجعت أسعار الذهب، ⁠اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في سبعة أشهر خلال الجلسة السابقة، تحت ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط مخاوف متزايدة إزاء التضخم ورفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب ​في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 3979.41 دولار للأوقية حتى الساعة 03:00 بتوقيت جرينتش.

وتراجع سعر المعدن النفيس في الجلسة السابقة إلى 3942.99 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر الماضي.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 1.1% إلى 3992.70 دولار اليوم.

وسجل الذهب ‌أمس أكبر انخفاض ⁠فصلي له منذ 2013، وانخفض للشهر الرابع على التوالي في يونيو.

وارتفع الدولار مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى، كما صعدت ⁠عوائد سندات الخزانة ​الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 57.75 دولار للأوقية، وتراجع سعر البلاتين 0.6 % إلى ​1542 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ ⁠نوفمبر الماضي، وهبط سعر البلاديوم 0.4 % إلى 1199.34 دولار.

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