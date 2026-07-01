المكسيك تفوز على الإكوادور وتتأهل لدور الـ16 من كأس العالم

مكسيكو سيتي في الأول من يوليو/ وام/ تأهلت المكسيك إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد فوزها 2/ صفر على الإكوادور في المباراة التي أقيمت اليوم "الأربعاء"، على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، ضمن منافسات دور الـ32 للمونديال، المقام حاليا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقدم المنتخب المكسيكي بهدف أحرزه خوليان كينيونيس في الدقيقة 22، قبل أن يضيف زميله راؤول خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.

وستلعب المكسيك يوم "الأحد" على الملعب نفسه ضد الفائز من مباراة ⁠إنجلترا والكونغو الديمقراطية، التي تقام في وقت لاحق اليوم.

وكان منتخب المكسيك، تأهل للأدوار الإقصائية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى، التي ضمت جنوب أفريقيا والتشيك وجمهورية كوريا، برصيد 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة عقب فوزه في جميع لقاءاته الثلاثة.

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