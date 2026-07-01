وفاة 4 أشخاص خلال احتفالات حاشدة بفوز المكسيك في كأس العالم

مكسيكو سيتي في الأول من يوليو/وام/ توفي أربعة أشخاص، ثلاثة منهم اختناقا، خلال احتفالات شهدتها الشوارع في وقت متأخر من الليلة الماضية في العاصمة مكسيكو سيتي، بعد تجمع مئات الآلاف ​من المشجعين على طول الشارع الرئيسي بالمدينة عقب فوز المكسيك على الإكوادور، لتحقق أول انتصار لها في أدوار خروج المغلوب بكأس العالم لكرة القدم منذ 40 عاما.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية إن فرق الطوارئ أسعفت ثلاثة أشخاص فقدوا الوعي في مواقع مختلفة حول شارع "باسيو دي لا ريفورما"، وهو الشارع الشهير الذي نُصبت فيه شاشات عملاقة لعرض المباراة.

وأوضحت السلطات الصحية أن شابة ‌تبلغ من العمر 19 ⁠عاما ورجلا يبلغ من العمر 44 عاما توفيا بعد خضوعهما لمحاولات إنعاش متقدمة وتوفيت حالة ثالثة لاحقا ‌في المستشفى، وهي امرأة تبلغ من العمر 48 عاما فيما أعلن لاحقا عن حالة وفاة رابعة، لرجل ⁠في الثلاثينيات من عمره نُقل إلى المستشفى وهو يعاني ​من تشنجات حادة ونزيف في الجهازالهضمي، وتوفي ⁠إثر توقف عضلة القلب.

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