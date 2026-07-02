أمير قطر و الرئيس السوري يبحثان هاتفياً تطورات المنطقة

الدوحة في 2 يوليو /وام/ بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، مع الرئيس السوري أحمد الشرع تطورات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى خلال اتصال هاتفي تلقاه الشيخ تميم، يوم الأربعاء، من الرئيس الشرع، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون المشترك وسبل دعمها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة لاسيما مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود المبذولة للدفع بالحلول الدبلوماسية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأكد أمير قطر خلال الاتصال أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دول المنطقة ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز التهدئة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها بما يحقق مصالح شعوبها.

-خلا-