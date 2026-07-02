انخفاض التضخم بمنطقة اليورو 2.8% مع تراجع أسعار الطاقة

بروكسل في 2 يوليو /وام/ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.8 بالمائة خلال يونيو الماضي، بعد ارتفاعه في الفترة السابقة نتيجة قفزة أسعار الطاقة على خلفية التطورات في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، يوم الأربعاء، تراجع التضخم في منطقة العملة الموحدة اليورو من 3.2 بالمئة في مايو إلى 2.8 بالمئة في يونيو، مقتربة مجددا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة.

كما انخفض التضخم في أسعار الطاقة إلى 8.7 بالمئة خلال يونيو مقابل 10.8 بالمئة في الشهر السابق، فيما تراجع التضخم في أسعار الغذاء إلى 1.6 بالمئة، وفي قطاع الخدمات إلى 3.2 بالمئة.

-خلا-