قادة الائتلاف الألماني الحاكم يتفقون على حزمة إصلاحات

برلين في 2 يوليو/وام/ توصل قادة الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإصلاحات، خلال اجتماع عُقد الأربعاء، على أن يُكشف عن التفاصيل الخميس.

جاء الاتفاق بعد مباحثات مطولة بين تكتل المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، المحافظ، الذي يضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحليفه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والحزب الديمقراطي الاجتماعي المنتمي إلى تيار يسار الوسط.

وكان الائتلاف الحاكم قد أمضى الأشهر الماضية في إعداد حزمة إصلاحات واسعة ، تهدف إلى تعزيز نظام الضمان الاجتماعي في ألمانيا، وتقديم إعفاءات ضريبية للأسر، فضلاً عن دعم جهود إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا، بعد فترة طويلة من تباطؤ النمو الاقتصادي.

-خلا-