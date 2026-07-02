بلجيكا تتأهل لدور الـ 16 بفوزها على السنغال بمونديال 2026

سياتل في 2 يوليو /وام/ تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره السنغالي 3-2 بعد التمديد، في المباراة التي استضافها ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ 32.

وتقدم المنتخب السنغالي بهدفين عن طريق حبيب ديارا في الدقيقة (25)، وإسماعيلا سار في الدقيقة (51)، و قلص المنتخب البلجيكي الفارق بواسطة روميلو لوكاكو في الدقيقة (86)، ثم أدرك يوري تيليمانس التعادل في الدقيقة (89)، لتمتد المباراة إلى شوطين إضافيين.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الإضافي الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح بلجيكا بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث سجل يوري تيليمانس هدف الفوز في الدقيقة (120+2)، ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى دور الـ16، فيما ودع المنتخب السنغالي البطولة .

-خلا-