امريكا لن تجدد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك

واشنطن في 2 يوليو /وام/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاق التجارة الحرة مع كندا والمكسيك الذي انقضت صلاحيته، مؤكدة عزمها مواصلة المفاوضات مع شريكيها لبلوغ اتفاق أفضل.

وينصّ الاتفاق المبرم خلال ولاية دونالد ترامب الرئاسية الأولى على أن يتمّ تجديد صلاحيته في مهلة أقصاها في الأول من يوليو لتمديده 16 عاما.

ومع رفض الولايات المتحدة التجديد، يمدّد الاتفاق عاما تلو العام، مع إخضاعه لمراجعة سنوية، ما لم تعلن إحدى الدول الأعضاء انسحابها رسميا منه.

وجاء إعلان واشنطن رفض التجديد، إثر اجتماع عبر الإنترنت لمسؤولين من العواصم الثلاث لم يأت بالأهداف المرجوة.

وقال جيميسن غرير ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة المكلّف إدارة هذه المفاوضات إن الولايات المتحدة لم تقبل تجديد الاتفاق بشكله الحالي ،مشيراً إلى أن الاتفاق يبقى ساريا حتى حلّ المشكلات.

-خلا-