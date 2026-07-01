بلدية الفجيرة تستعرض حلولها الذكية في "جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا"

برلين في 3 يوليو/ وام / استعرضت بلدية الفجيرة خلال مشاركتها في معرض "جيتكس للذكاء الاصطناعي - أوروبا 2026"، الذي استضافته العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 30 يونيو إلى 1 يوليو الحالي في مركز برلين ميس، تجربتها الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم منظومة العمل الحكومي، بما يواكب توجهات دولة الإمارات نحو بناء حكومة رقمية ذكية ومستدامة.

وسلطت البلدية خلال مشاركتها، الضوء على مشروع "المرصاد AI"، الذي يمثل منصة حكومية ذكية متقدمة طُورت وشُغلت بالكامل على بنية تحتية محلية، ويعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي السيادي، والتحليلات التنبؤية، والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير، بما يمكّن صناع القرار من الوصول إلى رؤى آنية، واستشراف السيناريوهات المستقبلية، ودعم اتخاذ القرار بكفاءة وسرعة من خلال المساعد الذكي الشامل.

كما استعرضت مشروع "وورك سبيس هب ايه اي"، وهو منصة مؤسسية متكاملة تعتمد على النماذج اللغوية مفتوحة المصدر، وتوفر منظومة من المساعدين الأذكياء المتخصصين في مجالات التخطيط، والمراجعة القانونية، والدعم التقني، والبرمجة، والتدريب، وتقييم الأفكار، وإنشاء المحتوى، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الإنتاجية، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.

وأكد سعادة نائب مدير عام بلدية الفجيرة أن المشاركة في المعرض تعكس رؤية البلدية في ترسيخ مكانتها ضمن الجهات الحكومية الرائدة في تبني التقنيات المستقبلية، وتعزيز حضورها في المنصات العالمية التي تجمع نخبة الخبراء والمبتكرين وصناع القرار في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال إن المشاركة في هذا الحدث العالمي تأتي انطلاقاً من الإيمان بأن الذكاء الاصطناعي أصبح ركيزة أساسية في تطوير العمل الحكومي والارتقاء بجودة الخدمات، معرباً عن فخره باستعراض مشاريع وطنية مبتكرة طُورت وفق أعلى المعايير التقنية، بما يعكس توجهات بلدية الفجيرة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستدامة واستباقية، قادرة على توظيف التقنيات الحديثة في دعم القرار وتحسين تجربة المتعاملين.

وأضاف أن المشاركة كانت فرصة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي ويواكب رؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل أكثر ابتكاراً وازدهاراً.