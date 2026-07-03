"الصحة العالمية" تعلن رسميا انتهاء تفشي فيروس "هانتا"

جنيف في 3 يوليو/ وام/ أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، انتهاء تفشي فيروس "هانتا" المرتبط بسفينة الرحلات السياحية "هونديوس"، بعد عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ 25 مايو الماضي.

وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن آخر شخص خضع للمراقبة أنهى فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة فحصه سلبية، ما أتاح الإعلان رسميا عن انتهاء التفشي، الذي أسفر عن 13 إصابة مؤكدة و3 وفيات.

وأضاف أن السلطات حددت وتابعت أكثر من 650 مخالطا في نحو 30 دولة، مشيرا إلى أن الإصابات كانت ناجمة عن سلالة "أنديز" النادرة، وهي السلالة الوحيدة المعروفة من فيروس "هانتا" القادرة على انتقال محدود بين البشر، بينما تنتقل فيروسات هانتا عادة عبر القوارض وجزيئات تنتشر من فضلاتها.

- خلا -