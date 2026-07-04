مصر تبلغ ثمن نهائي مونديال 2026 بعد الفوز على أستراليا

دالاس في 4 يوليو / وام / تأهل منتخب مصر للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور ثمن النهائي (دور الـ16) من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تغلب على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد دالاس ضمن منافسات دور الـ 32 .

وتقدم منتخب مصر بهدف سجله إمام عاشور في الدقيقة 13، قبل أن يدرك المنتخب الأسترالي التعادل في الدقيقة 55 بهدف عكسي أحرزه المدافع محمد هاني بالخطأ في مرماه، فيما لم تشهد الأشواط الإضافية أي تغيير في النتيجة، ليحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المصري.

وضرب منتخب مصر موعدا في الدور المقبل مع الفائز من مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، المقررة في وقت لاحق اليوم.